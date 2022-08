Luego de la denuncia en redes sociales de Arianny Tenorio sobre el acoso que sufrió por parte de un repartidor que se movilizaba en una moto, Luisito Comunica, novio de la modelo, no se quedó callado y también denunció en sus stories de Instagram que está en la búsqueda del hombre y ante eso pidió las cámaras de seguridad del lugar.

“Qué perro coraje, qué gente tan enferma y que impotencia ante lo sucedido”, empezó diciendo el mexicano en su Instagram. “Ya Ari fue hasta el lugar para ver si con las cámaras de seguridad se puede ver las placas de la moto o algo para que despidan a ese hijo de la chingada”, dijo. Aunque lamentó que las mujeres tengan que salir a la calle con miedo porque pueden ser víctimas de acoso.

Luisito Comunica no se queda callado y pide las cámaras de seguridad para encontrar al hombre que acosó a Arianny Tenorio (Captura de pantalla)

Horas después, Luisito Comunica y Arianny Tenorio mencionaron que volvieron a ir al lugar donde sucedieron los hechos y encontraron dos cámaras que apuntan al momento donde la modelo sufrió el acoso e indicaron que harán “todo lo posible por encontrar al sujeto que solo hace mal a la sociedad”.

¿Qué pasó con Arianny Tenorio?

La venezolana explicó que iba camino a tomar desayuno, cuando un hombre que iba en una moto se subió la acerca y la abordó, situación que de acuerdo a lo que describe, la llenó de miedo, pues pensó que quería robarla: “Yo digo me va a robar y agarro mi teléfono fuerte, para mi sorpresa yo le tengo miedo a las motos, porque te roban rápido, ahora no, ahora pasan y te tocan y te dicen cosas morbosas, el hombre me agarró las nalgas con aquel deseo, que asco, que cochino se sintió, me sentí indignada”, dijo.

Asimismo, Arianny Tenorio, detalló que el acto tuvo lugar a plena vista de todo el mundo, sin embargo, nadie hizo nada y el hombre se marchó a ritmo lento.