Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica denunció: “Hoy me tocaron sin mi consentimiento”

Indignada, con la voz quebrantada por los sentimientos de rabia e impotencia, Arianny Tenorio, novia del influencer Luisito Comunica, narró a través de una publicación en su cuenta de Instagram, un repudiable suceso de vulneración e irrespeto, del que fue víctima en la ciudad de México.

La influencer comenzó la denuncia diciendo: “Hoy me tocaron sin mi consentimiento ok, me agarraron así, bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas, y no me pienso quedar callada, porque no debemos quedarnos calladas cuando pasan estas cosas”.

La colombiana explicó que iba camino a tomar desayuno, cuando un hombre que iba en una moto se subió la acerca y la abordó, situación que de acuerdo a lo que describe, la llenó de miedo, pues pensó que quería robarla: “Yo digo me va a robar y agarro mi teléfono fuerte, para mi sorpresa yo le tengo miedo a las motos, porque te roban rápido, ahora no, ahora pasan y te tocan y te dicen cosas morbosas, el hombre me agarró las nalgas con aquel deseo, que asco, que cochino se sintió, me sentí indignada”, dijo.

Asimismo, Arianny Tenorio, detalló que el acto tuvo lugar a plena vista de todo el mundo, sin embargo, nadie hizo nada y el hombre se marchó a ritmo lento.

No te quedes callada

El mensaje que acompaña al video publicado por la influencer, es corto y contundente. “¡NO TE QUEDES CALLADA! 💜”. La colombiana habló acerca de la naturalidad con que se maneja el tema de estos desagradables encuentros hoy en día y recordó un evento del pasado, que también tuvo lugar en México y donde fue víctima de un primer hombre que se aprovechó de la situación para propasarse.

Agregó entre lágrimas que lo que más le dolió en aquel momento, es que la gente que estuvo presente optó por la xenofobia, en vez de ayudarla. Tenorio hizo una invitación a todas las mujeres que han pasado por una situación parecida a no callar.

“Nadie puede culparte de provocar por como te vistes (...) si piensas así hay que lavarte los pensamientos”, dijo. El video ha recibido una gran cantidad de comentarios de apoyo que felicitan la actitud de la influencer y la valentía por hablar sin ningún miedo.