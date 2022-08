“Al final yo trabajo por él”: Bad Bunny habla de su Bugatti que solo hay 20 en el mundo

Bad Bunny ha logrado sumar un patrimonio de 18 millones de dólares, de acuerdo con el portal especializado ‘Celebrity Net Worth’. “Ha experimentado un ascenso meteórico a la fama en un período de tiempo relativamente corto”, describe el sitio. Además, en la plataforma Spotify es uno de los cantantes más escuchados entre los fanáticos de la música urbana. Gracias a esos frutos ha logrado obtener -literal- lo que le ha dado la gana.

Dentro de esos lujos se encuentra un Bugatti Chiron, modelo de auto que está avaluado en más de 3 millones de dólares, es bastante exclusivo, ya que en el mundo solo hay 20 de ellos y uno lo adquirió el ‘Conejo Malo’. El auto se caracteriza por ser el vehículo más rápido del mundo, siendo capaz de sobrepasar los 490 kilómetros por hora. Además, cuenta con un impresionante motor W16 de 8 litros en posición central, con 1500 CV, que le permite hacer el 0-100 km/h en 2,5 segundos, según el sitio Diario Motor.

En una entrevista para el medio Mosic, le preguntaron a Benito sobre la compra del Bugatti y fue muy claro y contundente al responder. Pues lo criticaron por su compra ya que nadie le quiso alquilar el automotor. Sobre esto último, expresó: “Gente sin corazón”.

Entonces le consultaron sobre el mensaje que quiso darles a las personas, pues su imagen siempre ha sido que no es una personalidad de lujos, ni prendas y que es un tipo sencillo. Y Bad Bunny respondió sin asco.

“El mensaje está ahí, yo no uso prendas, pero si quiero me engancho el Polo Norte. Me enganché en el Polo Norte, que es el Bugatti, que es Blanco Nieve”.

— Bad Bunny en una entrevista con Mosic