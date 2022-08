¿Qué le pasó? Alejandro Fernández sorprende con un radical cambio de look

Alejandro Fernández se encuentra más activo en su cuenta de Instagram que compartió su radical cambio de look que ha sorprendido a sus seguidores. El cantante compartió imágenes de sus vacaciones en Europa, pero su nueva apariencia se viralizó en redes sociales.

‘El Potrillo’ aparece en Venecia, sentado en la punta de una góndola, acompañado de sus fagas, una camisa floreada, shorts y la cabellera completamente blanca peinada hacia atrás.

El periodista mexicano Callo de Hacha divulgó la nueva imagen del cantante, quien en forma de broma escribió: “Alejandro Targaryen, primero de su nombre, rey de los Ándalos y los Primeros Hombres, Señor de los Seis Reinos y Protector del Reino”, comparándolo con un personaje de la reciente precuela de Game of Thrones, House of the Dragon.

Alejandro Targaryen, primero de su nombre, rey de los Ándalos y los Primeros Hombres, Señor de los Seis Reinos y Protector del Reino. pic.twitter.com/HSJp28lSFC — Callito (@callodehacha) August 22, 2022

Reacciones al nuevo look de Alejandro Fernández

Los usuarios le siguieron el juego a Callo y respondieron: “Mi tía de rol por Europa”, “Divaza”, “Son 7 reinos”, “Ella mi comadre”, entre otros comentarios.

Otros salieron en defensa de Fernández y escribieron: “Viviendo su sueño en absoluta abundancia”, “Al menos él no oculta lo que es, tú demuestras tu falta de ingenio burlándote”.

En su cuenta de Instagram Alejandro Fernández recibió muy buenos comentarios por parte de sus seguidoras recordándole su amor hacia él y le deseaban lo mejor en sus vacaciones. Además, al parecer una bella mujer lo acompaña. La dama había tomado una fotografía en un espejo, donde se podía ver a el mexicano con el mismo atuendo que usaba en una de sus fotografías.