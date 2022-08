Érika Vélez se fue a México y perdió su maleta con sus medicinas para la depresión

La hermosa Érika Vélez se fue a México luego de terminar su obra de teatro “Gente rota” pero tuvo un gran percance con su equipaje por el cual está muy preocupada. Esto, porque se perdió una de sus maletas donde llevaba sus medicinas que son para el tratamiento de su depresión.

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz compartió su experiencia con la esperanza de encontrar ayuda para recuperar su maleta perdida.

Vélez dijo que su viaje a México fue “muy pesado”. “Resulta que una de mis maletas no llegó. No saben si se quedó en Panamá, si está en Ecuador, no saben nada”, agregó indicando que hasta pasó la noche en el aeropuerto mientras esperaba alguna solución, pero no la encontró. Pero, ya no podía quedarse en el lugar.

“No pude dormir nada, por eso las ojeras que tengo. Lo que más me preocupa es que está mi medicina para la depresión y como es prescrita no es solamente ‘vaya y compre en cualquier farmacia acá y no pasa nada’”, explicó.

Actualmente, Érika Vélez se cambió de hotel mientras espera que el inconveniente con sus maletas se resuelva. Afortunadamente, una amiga se está haciendo cargo de su caso. “Una amiga de una agencia fantástica me está ayudando”.

Por lo pronto, la presentadora de Masterchef Ecuador espera que su maleta llegue mientras tenga que estar en México aunque solo serán por muy pocos días.

Hace pocas semanas, la modelo y actriz presentó una denuncia contra un portal de farándula por unos titulares que dañaron su honra. Sin embargo, los panelistas del programa no se presentaron a la mediación que solicitó. “Estoy cansada de que por ser figura pública puedan hacer o decir de mi lo que quieran”, agregó en su video.