A Florinda Meza le dio “la garrotera” y no quiere ser un problema más en la vida de Shakira

A Shakira la habían señalado de supuestamente copiar los movimientos de “la garrotera” que le da a “El Chavo del Ocho” en sus movimientos de la coreografía de su éxito ‘Te Felicito’. Eso era lo que le pasaba al niño huérfano cuando tenía miedo y tenían que lanzarle agua en el rostro para que se le quitara. Pero eso fue lo que le pasó a Florinda Meza (Doña Florinda) ya que no quiere ser un problema más en la acontecida vida de la colombiana.

Resulta que en medio de su escandalosa separación de Gerard Piqué y la batalla legal por la custodia de sus dos hijos, los usuarios en redes hasta aseguraron que el baile de ‘Te felicito’ era un plagio de “la garrotera” y que por ello, Meza -viuda de Chespirito- procediera legalmente en contra de Shak.

Entonces viralizaron cientos de videos comparando los pasos “robóticos” de Shakira con la reacción física que tenía ' El Chavo’. Ante esa bola de nieve de mentiras, este 23 de agosto Meza utilizó sus redes sociales para desmentir que esté considerando demandar a la cantante por sus pasos de baile.

Además, estalló en contra de quienes difundieron los rumores porque considera que solo lo hicieron para ganar notoriedad en redes sociales.

“A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA. Los medios y las redes sociales cumplen una labor de comunicación muy importante, aunque a veces, para vender o ganar likes, inventan historias; y algunas, aunque resulten descabelladas o increíbles, se vuelven virales, como en este caso. No hay razón ni fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira”. — Florinda Meza en Twitter

Respondió a comentarios

El tuit obviamente se viralizó y muchos usuarios de la plataforma la cuestionaron sobre por qué había desmentido los rumores si todo se trata de una broma. Entonces, Florinda Meza comentó que decidió aclarar la situación porque desde que se estrenó ‘Te felicito’ ha sido cuestionada por diversos medios.

“Aunque no lo crean me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real”, escribió en respuesta a un comentario que recibió.

Captura de pantalla

Origen de la coreografía ‘Te Felicito’

Shakira por nada del mundo se inspiró en el personaje de ‘El Chavo del Ocho’ para crear su coreografía. Ella misma contó que a sus Sasha y Milan se les ocurrió la idea. Así lo confirmó en su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

“Los creadores del video son mis hijos, a ellos se les ocurrió la idea (...) Les pedí escuchar la canción y que cerraran los ojos. A mi pequeño Sasha se le ocurrió la idea, dijo: ‘Mami, te imagino bailando con un robot’” — Shakira en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Evidentemente, la colombiana no se pronunció al respecto de esa polémica ya que le resta importancia y más cuando tiene la situación con Piqué y la custodia de sus hijos.