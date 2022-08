¿Habría segunda oportunidad para Carolina Jaume y un viejo amor?: Esto es lo que dice su ex

La actriz y presentadora , Carolina Jaume, se niega a salir del ojo del huracán de los medios de entretenimiento, por un lado está su amor-odio con la también presentadora Sofía Caiche, que hasta no hace mucho la hizo merecedora de más de un titular y ahora una relación del pasado hace que su nombre vuelva a tomar protagonismo.

Se trata nada menos que del chef, José David García, quien hace poco fue entrevistado por el programa Full Farándula, sobre su relación con la ecuatoriana y de cual sería la probabilidad y ganas de volver con quien alguna vez fue su amor, a lo que García contestó que “no existe la posibilidad”.

El exchico reality quien cabe destacar tuvo sus páginas dentro del libro de vida de Jaume, explicó que ahora mismo se encuentra en una nueva relación con alguien que no pertenece al medio y aunque no estuviese comprometido, tampoco ve viable un regreso. “Estoy en una relación, estoy feliz”, enfatizó.

Sin embargo, esto no quiere decir que la ex pareja se encuentre enemistada, pues el Chef explicó que aunque no haya un regreso amoroso, sí se llevan muy bien, “como panas, como amigos, pero nada más”.

¿Cómo fue su relación con Carolina Jaume?

Al ser consultado sobre como fueron esos años de romance con la actriz y si esta habría sido ´tóxica´ mientras estuvieron juntos, el chef se portó como todo un caballero y respondió que no. “No jamás. La gente piensa eso, pero yo siempre he dicho y le he dicho a ella que la gente piensa eso porque ella es fuerte de personalidad pero no con todo el mundo es así como tú dices que es tóxica”, explicó. Agregó además que su actitud depende con quien la presentadora comparta.

“Si la persona con la que ella esté digamos que es tranquila, relajada, perfil suave creo que no tiene razones para molestar, pero cuando le sale uno que está igual de rayado ahí sí es complicado”, contó.

Hasta el momento la vida sentimental de Jaume se encuentra en calma, la última relación con la que se le vincula, fue con Arturo Rayo Viscarra, amor que la misma presentadora aseguró por medio de un comentario en un post de su cuenta de Instagram que habría terminado hace unos meses atrás.