Falleció el padre de Gabriela Pazmiño Yépez: Sus hijas le dedican emotivos mensajes

La expresentadora ecuatoriana y su familia están de luto. Su padre, Luis Pazmiño Solórzano, ha fallecido.

“Mi papito, mi papá Pepe, el hombre más alegre, entusiasta, amoroso que conozco y que Dios me permitió que seas mi padre y me dejes en mi corazón las anécdotas más divertidas del mundo. Con tu fortaleza y positivismo jamás imaginé tu partida, no era algo para lo que estaba preparada, pero me enseñaste a no sentirme vencida nunca, y así lo haré, así lo haremos todos quienes te amamos aunque mi corazón anhela más momentos juntos. Te amo papito, gracias por tu luz, por la huella que dejas en todo aquel que tuvo el privilegio de conocerte”, fue el mensaje que Gaby Pazmiño escribió en sus redes sociales.

Su velatorio se realiza en el Campo Santo parque de la Paz y el sepelio será este 22 de agosto a las 17:00.

Los amigos de la expresentadora ecuatoriana han dejado sus mensajes de apoyo para Pazmiño Yépez.

“Lo siento mucho Gaby. Solo el tiempo ayudará a dar consuelo”. — Flor María Palomeque

Amiga de mi vida! Lo siento tanto! Tuve el privilegio de conocerlo! — Gabriela Díaz

Por su parte, su hermana, Nelly Pazmiño también publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“No sabes cuánto amas a alguien hasta el día en que la vida te hace acuerdo que no estamos en este mundo hasta la eternidad, yo he amado a mi papito tanto toda la vida, pero hasta ahora me doy cuenta que él en su momento me dio la vida y hoy yo la daría por él, siento que vine a este mundo para cumplir un propósito de Dios gigante que es impactar y ayudar a muchos a levantarse y nunca rendirse, pero sé que mi papá ha tenido y aún tiene ese propósito multiplicado por un millón, esa forma única de ser, esa personalidad , amada por muchos y criticada por otros no es una casualidad, él tiene un propósito, ha sido de impacto, ha cambiado vidas y es un testimonio firme de la existencia de Dios, respeto las creencias de todos, pero definitivamente Dios existe, es maravilloso y no tenemos que esperar a llegar al más allá para conocerlo , está en la vida, solo hay que creerlo. Te amo infinito papi, siempre supe eso pero hoy sé que es mucho mucho más de lo que yo pensaba que se podía , y eso se llama Dios”.