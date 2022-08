¡Las coincidencias existen! Ecuatoriana vio una foto de su esposo en la infancia donde ella aparecía en el fondo

Una nueva historia de amor entre ecuatorianos deja claro que las coincidencias sí existen. Una muestra de ello es la de Ailiz Zambrano y Pedro Pico. Dos jóvenes esposos que hicieron un casual descubrimiento tras revisar una fotografía, el cual publicaron en TikTok, se viralizó y hasta ha trascendido fronteras.

Así fue el descubrimiento

En 2021, Ailiz se acercó con Pedro hasta la casa de la mamá de él. Entonces le pidió a su suegra que le mostrara el álbum de cuando su hijo era niño. Así lo publicó en un video en dicha red social. Entonces cuando estaban viendo las imágenes, de 2005, que correspondían a una fiesta popular que se había celebrado.

Pero a ella le llamó la atención una de las fotos: Pedro, con 14 años, desfilaba sonriente en esa fiesta mientras una niña, de 11, lo miraba a lo lejos. Esa niña era nada más y nada menos que Ailiz. En efecto, la joven se reconoció a sí misma por la ropa que tenía puesta en la imagen.

Sin embargo, no recuerda nada de ese festival. “Una vez que me vi, le avisé a mi esposo y quedamos sorprendidos. No lo podíamos creer. Fue demasiada coincidencia que justo el fotógrafo lo parara ahí, en medio del desfile, para sacarle la foto, y yo aparezca atrás mirándolo”, expresó.

11 millones de ‘likes’

El primer video al respecto sumó más de 11 millones de reproducciones. Ante la consulta de cientos de seguidores, Ailiz reiteró que en aquella época se desconocían el uno del otro. Según explicó, no eran vecinos, no vivían cerca y tampoco iban a la misma escuela. “Es una historia de verdad, una bonita coincidencia. Yo creo que siempre fue Dios. Dios tal vez nos capturó en ese instante y ahora se trata de una prueba más de nuestro amor”, dijo.

Su historia de amor

Cuando la chica tenía 17 años se volvió a encontrar con Pedro. Esta vez, la joven lo vio en un carnaval y le pareció muy lindo. Él no se percató de su presencia en ningún momento. Incluso, la ecuatoriana no sabía que se trataba del mismo chico de 2005.

Luego, su hermana ingresó a un ciber y vio a Pedro de nuevo y se sentó en la computadora de al lado. La chica se tomó el atrevimiento de espiar el monitor de la PC de él ya que había dejado su Facebook abierto. Entonces Ailiz lo agregó a la red social y él aceptó la solicitud de amistad, pero nunca mantuvieron charlas.

Después de unos meses, se encontraron de nuevo. En esta oportunidad, ella estaba por entrar al aula de clases de la universidad. Pues él también era alumno de esa institución, aunque de otra carrera. Ambos cruzaron miradas por primera vez.

Después comenzaron a conversar por Facebook, tuvieron citas y se hicieron novios. Permanecieron en pareja durante seis años, hasta que contrajeron matrimonio.

Su reacción al ‘boom’

Tras el impacto que tuvo su relato y publicaciones, hasta medios internacionales le hicieron una nota. “Gracias por el cariño y acogida a nuestra bella historia”, escribió la joven al difundir capturas de pantalla de todos los portales que atraparon su historia.