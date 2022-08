La última vez que Anuel AA compartió una foto con Yailín ‘La más viral’; corto mensaje que dio pistas de ruptura

Son fuertes los rumores de divorcio entre Anuel AA y Yailín ‘La más viral’, debido a que la dominicana habría incumplido uno de los acuerdos prenupciales que era no embarazarse. El puertorriqueño hizo una última publicación con ella, con un corto mensaje el cual habría dado señales que se ya se estaban separando.

Fue el día del cumpleaños de Yailín, el 4 de julio, que Anuel compartió una foto con quien se casó hace menos de tres meses. Estaban en lo que parecía un concierto. El mensaje fue: “Feliz cumpleaños mi reina, Te amo” y varios emojis. Realmente es algo corto en comparación a lo que él estaba acostumbrado a publicar de su pareja.

Para que cada vez sean más fuertes los rumores de separación de Anuel y Yailín es porque probablemente ya lleven un tiempo separados. Además, han pasado mucho desde esa última y seca publicación en una pareja que le gustaba gritarle a los cuatro vientos el “amor” que se tenían y lo “felices” que eran. Pero todo no es lo que parece o vemos en redes. De momento ninguno se ha pronunciado pero puede ser que lancen comunicados pronto para confirmar ellos mismos su divorcio.

Pues ese es el patrón que se ha visto últimamente en las parejas de la farándula que recientemente han puesto fin a lo que parecía un “cuento de hadas”. Lo vimos con Shakira y Piqué, JLO y Ben Affleck e incluso hasta con la ecuatoriana Adriana Sánchez y Esteban González. Sin duda, un año de corazones rotos y ciclos que cerrar.

Rumores de embarazo de Yailín

Los rumores de embarazo de Yailín surgieron desde hace algunos meses cuando compartió una imagen animada en sus redes que dejaba ver la silueta de un bebé. Pero fue hace una semana desmintió ello con un contundente mensaje.

“Le daré un consejo (...) si uno no ha confirmado algo, no lo hagan ustedes para que no se busquen un caso y ustedes no están preparados para eso. Además, al fin y al cabo, no los van a mantener (...) Tienen que dejarse de eso que si no me mencionan no hace números, pero los entiendo. No me busquen la boca porque la tengo bien sucia”, fueron algunas de las palabras que escribió Yailín.

Al cierre de esta nota, la cuenta de Instagram de Yailín no está disponible.

Medios dominicanos afirmaron que Yailín estaría atravesando la primera etapa de discusión en el proceso de separación. La información fue entregada por el periodista Moisés Salce en el programa de entretenimiento ‘De extremo a extremo’ de la cadena de televisión Telemicro.

“Yailín desactivó su cuenta de Instagram, dicen por ahí, supuestamente, que sería la primera pelea, discusión, separación matrimonial entre ella y Anuel”, sostuvo inicialmente el periodista.

Adicionalmente, el locutor dominicano Gary Acosta reveló nueva información en su programa Esto no es radio: “Georgina Lulú, mejor conocida en el argot popular como Yailín, la más viral está embarazada y eso es de felicidad y agrado (...) Pero lo que no es tan de felicidad y agrado es que, ciertamente, hay una crisis (…) Al final el tiempo da la razón, y hay una crisis en el matrimonio, una crisis fuerte y ojalá no pase, porque se habla hasta de divorcio”, señalando que es probable que efectivamente que la pareja termine en divorcio.

