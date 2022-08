¿Padre ausente? Anuel AA enfrenta demanda por no ver a su hijo

Medios de comunicación de Puerto Rico, difundieron que Anuel AA estaría enfrentándose a una demanda por ser un padre ausente. Al parecer, el cantante de reguetón no busca tener contacto con su hijo, a pesar de compartir la custodia.

Astrid cuevas, expareja del reggaetonero, presentó la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico.

Según un reportaje del programa de televisión ‘Lo sé Todo’, el intérprete de ‘ella quiere beber’ no ha visto a su hijo de 9 años, desde febrero de 2022. La madre del pequeño ha declarado que el cantante delegó sus responsabilidades al mánager, asistentes y abuelos.

Por esta razón, Cuevas espera poder obtener la custodia completa de su hijo Pablo. La mujer está siendo respaldada por su familia, en especial sus hermanas, que afirman que Anuel AA no se hace responsable del niño.

“No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube así mismo baja”, expresó una de las hermanas de Astrid Cuevas a los medios.

A Pablo le prohíben ingresar a la casa de Anuel en Miami

De acuerdo a la información difundida por el medio de Puerto Rico, Anuel no solo dejó de compartir con su pequeño de 9 años de edad, también le prohibieron la entrada a la casa de Miami.

Según la madre de Pablo, el padre de Anuel le envio un mensaje de texto en febrero donde le prohibía volver a ingresar a la residencia de Anuel, donde viven desde 2021.

Un historial de ausencias

Esta no es la primera vez que la ex pareja tiene problemas, ya una vez fueron a la corte porque el puertorriqueño no pagaba la manutención, fue en esa oportunidad que se determinó que la custodia sería compartida.

En ese entonces, los fanáticos del cantante también se hicieron sentir, diciendo que los millones no hacen la felicidad y, que además de enviarle miles de dólares al pequeño, lo ideal era crear momentos juntos y acompañarlo en sus malos y buenos momentos.