Roberto Ayala ganador de MasterChef Ecuador calificó de “deplorable” exigir comida por publicidad

Bastó un comentario para encender la mecha en las redes sociales, el ganador de la segunda temporada de MasterChef Ecuador, Roberto Ayala, se pronunció a través de su cuenta en Twitter, con relación al caso del youtuber español, Borja Escalona, quien se hizo viral hace algunos días atrás, luego de se mostrara en un video exigiendo comida gratis a un restaurante a cambio de “publicidad”.

“Exigir comida gratis a un restaurante por una publicación en redes que no te pidió. Deplorable”, fue el tuit compartido por el ex ganador de MasterChef. El genio de la cocina fue puntual en su opinión y calificó la actitud del español como “deplorable”, luego de dar por difundido el mensaje, la cadena de reacciones no se hizo esperar por parte de sus seguidores, quienes se sumaron a la crítica de Ayala.

“Eso solo es un acto de un muero de hambre/ Así hay muchos que se dicen llamar “influencers” y que creen que pueden ir por ahí exigiendo tratos y cosas gratis solo por una publicidad/ Cierto, debe preguntar si desean publicidad antes de servirse /Hay gente que vive desubicada de la vida/ Canje le llaman jajajaja... gente sinvergüenza”, son algunos de los comentarios dejados por los usuarios.

Exigir comida gratis a un restaurante por una publicación en redes que no te pidió. Deplorable. — Roberto Ayala (@ladurarealidat) August 14, 2022

Caso de Borja Escalona

El youtuber español ha sido tema de debate y críticas durante varios días, luego de que se mostrara con una actitud abusiva y amenazante contra una empleada del famoso restaurante ´A tapa do barril´, cuando esta intentara cobrarle el consumo de una de sus famosas empanadillas. El ´influencer´ se mostró arrogante e intimidó a la trabajadora con cobrarle 2.500 euros por la ‘publicidad´ si esta le hacia pagar la cuenta.

Un hecho que hasta ahora sigue trayendo consecuencias para Borja Escalona, pues tras volverse centro de atención, su canal de Youtube fue cancelado.