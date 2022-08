Las últimas enfermedades que han atacado a Carolina Jaume

La presentadora y modelo ecuatoriana Carolina Jaume una vez más se ve afectada por su actual estado de salud. La exparticipante del Poder del Amor está hospitalizada por una infección a las vías urinarias y una distensión abdominal.

[ Carolina Jaume anuncia que ha superado la depresión ]

Por si fuera poco, la guayaquileña de 36 años tiene un problema de colitis. Este padecimiento es una reacción inflamatoria que afecta al tracto digestivo en el colon y el recto.

No obstante, estos recientes quebrantos de salud se unen a los ya presentados en Jaume a inicios de este 2022. La primera enfermedad que enfrentó en este año fue una bronquitis.

No obstante, en marzo de este 2022 tuvo que viajar a Estados Unidos para tratar su problema de psoriasis; la enfermedad causa manchas rojas y escamosas en la piel, sobretodo en el cuero cabelludo, las rodillas y el trono.

La causa de este padecimiento responde a los altos niveles de estrés y terminó por afectar la gran parte de su cuerpo. “Me hice fototerapia, terapia de ozono en Miami con el doctor Alejandro Pedrozo y está todo bajo control”, afirmó hace meses la también actriz.

La psoriasis es una enfermedad que no tiene cura pero se la puede controlar.

Depresión

Fu en junio de este año cuando Carolina confesó, mediante rede sociales, que ha superado la depresión. Dijo que a partir de este momento está peleando con la fuerza del Señor.

“He resistido tormentas, he rebasado el dolor. He luchado contra el mal y he salido vencedor. He derribado gigantes, y he vencido la depresión”, acotó.

Este trastorno mental se dio tras su ruptura amorosa con su exposo y la salida del canal de televisión TC. No obstante, después de ello fue acogida En Contacto y tuvo su apogeo en el reality El Poder del Amor.

Actualmente, los planes de Jaume están dentro de Ecuavisa pero con proyectos fuera del programa de variedades matinal.