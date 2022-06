Carolina Jaume anuncia que ha superado la depresión

Carolina Jaume se toma nuevamente las redes sociales y enciende su Instagram con una nueva sesión de fotos. En la reciente publicación aparece luciendo un atuendo negro, derrochando sensualidad y denotando ser una mujer empoderada. Pero lo que más llamó la atención fue su mensaje indicando que ha superado la depresión.

El ‘post’ consta de cuatro imágenes en medio de un estacionamiento y canchas para darle un toque urbano a cada una de ellas. En la primera está Carolina de pie y con su ‘tremenda’ melena peinada hacia atrás.

Los ojos disparan directamente a quienes se atreven a observar la belleza de la guayaquileña. Su mirada que envía un mensaje claro de fuerza, poder y furor logra componer los conceptos que trata de trasmitir hacia sus fans e internautas.

“He resistido tormentas, he rebasado el dolor. He luchado contra el mal y he salido vencedor. He derribado gigantes, y he vencido la depresión y hoy me mantengo peleando con la fuerza del Señor”, escribió en la descripción.

En la segunda lleva las manos en la cintura, mientras deja lucir su lucir una correa de cuero café que le rodea el abdomen. Nuevamente está el juego de miradas, pero está vez lanza al ataque sus labios entreabiertos.

En la tercera imagen deja que su cabello caiga como una cascada por su hombro derecho, y ahora ejecuta una postura con una seriedad. Se concentra en convertirse en una mujer desafiante.

Finalmente para su última postura se concreta la transmutación de las tres anteriores, ya que esta es el resultado de la evolución de cada una de las anteriores. Jaume nos presentó una faceta interesante de su personalidad.

La exparticipante del reality show “El Poder del Amor 2″, describió la publicación escribiendo lo siguiente:

