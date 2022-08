“Se va a partir del corazón”: Samantha Grey recuerda entre lágrimas la ausencia de su madre

Samantha Grey recuerda entre lágrimas la ausencia de su madre que todo el Ecuador la conoció como Sharon ‘La Hechicera’. En una conversación con “De Boca en Boca”, expresó su sentir con respecto a que ya tiene a su lado a la referente de la tecnocumbia en Ecuador.

“Pero siempre me va a partir el corazón que no va a estar el día de mi boda, no va a estar cuando tenga un bebé. Esos momentos nunca me los imaginé sin mamás”, señaló Gray.

Así mismo, habló acerca sobre el papel que ella cumplió como actriz que la represento en la producción de Ecuavisa que retrato la vida de la cantante en una serie.

Respecto a que María Fernanda Ríos tome el papel en este trabajo audiovisual dijo lo siguiente: “a mí me gustaba de verdad, alguien que estuviera adentro del proceso”.

La hija de Sharon La Hechicera, que baila como su madre

Samantha Steffi Grey Bermeo, la hija de Edith Bermeo que fue conocida como ‘Sharon, La Hechicera’, continúa en su recorrido por el mundo de la fama. La joven comparte su día a día en las redes sociales donde incluso ha dejado ver videos de sus coreografías que hacen recordar a su madre.

La joven nació en Guayaquil, el 7 de marzo de 1995, por lo que actualmente tiene 27 años. Se trata de una bailarina y actriz ecuatoriana que ha participado en diferentes programas y canales de televisión. Uno de los más relevantes fue el reality Soy el Mejor, donde fue la ganadora en una de las temporadas.

Recientemente, Samantha se hizo tendencia debido a que debutó como jurado temporal en ‘Soy el mejor’ de TC Televisión, mismo programa donde ya fue concursante. El 8 de abril, la famosa tuvo su aparición en el reality y fue en reemplazo de Francisco Pinoargotti.