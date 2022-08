‘La Bichota’ será tía: Hermana de la cantante reveló su embarazo por medio de Instagram

La familia de Carolina, mejor conocida en el mundo de la música como Karol G, amplia sus filas y le abre espacio a un nuevo integrante, así lo dio a conocer la hermana de la cantante de ´Mami´, Verónica Giraldo, quien realizó una reciente publicación a través de su cuenta de Instagram, en donde deja ver la prueba de embarazo que refleja el certero positivo, y donde simultáneamente reveló que será una niña.

“Recorrí unos hermosos países al lado tuyo, sin muchos saber que tú existías, pero para mi ha sido la mejor noticia de la vida saber que soy mamá de un pequeño o pequeña bebe, que pronto sabremos si será Sophia o Emilio..para mi es hermoso contar esto por que para mi a sido una inmensa alegría saber que día a día en mi barriguita crece mi verdadero amor y un amor tan puro”, es parte del texto que acompaña al test de embarazo posteado por Verónica Giraldo, al que la cantante del éxito ´Tusa´ comentó “Best Tía EVER”.

A esta primera publicación le aconteció un nuevo carrusel de imágenes de lo que fue la celebración del Baby shower, de quien será la nueva miembro de la familia Giraldo y que llevará por nombre Sophia. De acuerdo con las fotos compartidas, el evento de la revelación de sexo se llevó a cabo en un ambiente íntimo y familiar, al cual aparentemente no pudo asistir Karol G, dado que no se observa en ninguna de las imágenes compartidas.

“Un día mágico, un día hermoso y muy especial para mi y todos los que me rodean.. no saben que se siente ser mamá, aunque no les niego se vienen muchas cosas y se sienten muchas cosas, pero lo que más siento en este pechito es felicidad y amor en mi corazón.. les comparto que si Será SOPHIA una hermosa princesa de mamá y de papá”, escribió Verónica Giraldo.