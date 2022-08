¡Con un grande! Johnny Deep será quien esté al mando de una película producida por este referente del cine

La cinta se titula “Modigliani”. Johnny Deep, después de más de 20 años, volverá a dirigir una película después de “The Brave”. La noticia fue difundida este lunes 15 de agosto por el medio The Hollywood Reporter.

El filme comenzará a grabarse la próxima primavera en Europa. Estará conducida por el grande Al Pacino. Lo que se desconoce es el reparto que será parte de esta entrega.

La película estará basada en una obra teatral del dramaturgo Dennis Mclntyre. Todo gira alrededor en la vida del artista Amadeo Modigliani, durante la segunda década del siglo XX.

Johnny Deep será quien esté al mando de una película producida por este referente del cine. (Reprodução / Instagram)

La trama retratará los orígenes hasta el momento en que el mismo se convierte en una referente de la pintura y la escultura italiana.

Johnny Deep vuelve a las pantallas grandes

El cine no es lo mismo sin él, han pasado al menos tres años desde que el famoso actor, Johnny Deep, participó en el rodaje de una película, el último estreno en el que aparece su nombre es ‘Waiting for the Barbarians’ del año 2019, pero tras una larga pausa, por fin se ha dado a conocer la primera imagen del que será su nuevo papel, como el rey Luis XV, para el film Jeanne Du Barry.

Esta sería la primera participación de Deep en una película, luego de dar por terminado el emblemático juicio contra su exesposa Amber Heard, el pasado 1 de junio. La problemática judicial habría absorbido por completo a la estrella de Hollywood, sin embargo, tras dar por cerrado este trago amargo de su vida, Deep comenzó el nuevo rodaje el 26 de julio.

De acuerdo con la revista de cine Deadline, el film ya habría hecho grabaciones en sitios de renombre de Francia, como Versalles o algunos castillos cercanos a París. En la primera fotografía que revela el protagonismo de Deep, se observa con un traje vanidoso, una venda que cubre sus ojos y una peluca alusiva a la época.