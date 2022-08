Johnny Deep vuelve a las pantallas grandes: Esta es la primera foto de su próxima película

El cine no es lo mismo sin él, han pasado al menos tres años desde que el famoso actor, Johnny Deep, participó en el rodaje de una película, el último estreno en el que aparece su nombre es ‘Waiting for the Barbarians’ del año 2019, pero tras una larga pausa, por fin se ha dado a conocer la primera imagen del que será su nuevo papel, como el rey Luis XV, para el film Jeanne Du Barry.

Esta sería la primera participación de Deep en una película, luego de dar por terminado el emblemático juicio contra su exesposa Amber Heard, el pasado 1 de junio. La problemática judicial habría absorbido por completo a la estrella de Hollywood, sin embargo, tras dar por cerrado este trago amargo de su vida, Deep comenzó el nuevo rodaje el 26 de julio.

De acuerdo con la revista de cine Deadline, el film ya habría hecho grabaciones en sitios de renombre de Francia, como Versalles o algunos castillos cercanos a París. En la primera fotografía que revela el protagonismo de Deep, se observa con un traje vanidoso, una venda que cubre sus ojos y una peluca alusiva a la época.

Tenemos la primera imagen de #JohnnyDepp como el Rey Louis XIV para su nuevo proyecto junto a la directora #Maïwenn. La producción actualmente se encuentra grabando en el Palacio de Versalles y otras locaciones en Francia. La cinta marca el retorno de Depp tras 3años🎬 pic.twitter.com/14dHekXASW — Gaby Meza - 🍿🌈 (@GabyMeza8) August 10, 2022

Otro de los datos que recoge el medio de cine es que la película contará con la participación de figuras como: Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Noémie Lvovsky, Pascal, Greggory, India Hair y Melvil Poupaud.

En esta nueva participación, Deep estará en la piel de un monarca que causó controversia, debido a un romance con una mujer llamada Jeanne du Barry. Esta relación fue muy polémica, además Jeanne fue la última amante del rey Luis XV después del romance que tuvo con Madame de Pompadour.

Hasta ahora no se conocen mayores detalles de las grabaciones, ni una fecha de estreno concreta, pero se espera que la película llegue a los cines para el 2023.