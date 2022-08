Imitador de Anahí se cayó en pleno show mientras cantaba “no me dejes caer jamás”, fragmento de ‘Sálvame’

Enrique Zárate es un imitador de Anahí y recientemente se volvió viral en TikTok luego de compartir un video sobre su aparatosa caída, en pleno show en vivo y mientras -irónicamente- cantaba “no me dejes caer jamás”, fragmento de la exitosa ‘Sálvame’.

A través de su cuenta @enriquezaratemx, el video superó los tres millones de visualizaciones y llegará a los 300 mil ‘corazoncitos’. En el clip de pocos segundos se le ve a Enrique vestido con falda de plumas, botas altas en color morado y unas alas de ángel negro. Tal como Anahí utilizaba en su personaje de Mía Colucci en la telenovela ‘Rebelde’ (2004).

“Me caí haciendo a Anahí”, escribió. En las imágenes se observa que mientras daba vueltas en el aire y su cintura sostenida con arnés, cayó en el escenario. Reconoció que “tenía miedo de hacer las vueltas”, y usó la voz predeterminada para explicar que tenía miedo de hacer las vueltas.

Mira el video

Nadie ser acercó para auxiliarlo o al menos verificar su estado. Sin embargo, Zárate se levantó y continuó el show como si nada estuviese pasando. Ocurrió en el Cabaret Show Center de Guadalajara, México.

Lo que se conoció, por otro lado, es que pese al golpe, Zárate no tuvo lesiones que requirieran atención médica urgente. Él mismo lo explicó en uno de los comentarios “No, cómo continúe con el show no dejaron subir a nadie pero todos se preocuparon ya en camerinos me revisaron todos”.

Ironía del momento

La publicación se viralizó rápidamente y recibió cientos de comentarios y hasta algunos de los divertidos (no en forma de burla) al referirse la ironía de la situación. Pues la letra de la canción dice “No me dejes caer jamás” y efectivamente, el imitador cayó al piso.

Lo que sucedió después

En su cuenta de TiKTok, el joven siguió compartiendo otros videos de su presentación. Mostró una parte de antes de su caída. También sorprendió al público con un rápido cambio de ropa entre el atuendo blanco de Anahí y el traje negro con el que se cayó hacia el escenario.

En otro video apareció en una imitación de Madonna. También ha hecho el personaje de Gloria Trevi y otras artistas.

Viralidad de ‘Sávame’

Recientemente la canción ‘Sálvame’ de RBD se hizo viral porque Bad Bunny hizo un cover “a capella” que subió en su cuenta de TikTok.

De hecho, Anahí reaccionó de manera casi inmediata al llamado del puertorriqueño a pesar de no ser muy activa en redes sociales.