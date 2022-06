“Yo quería tener una vida y no estar tan expuesta”: la confesión de Anahí tras su regreso al escenario

El fin de semana pasado la nostalgia llegó a los corazones de miles de fanáticos, que vieron a Anahí subir al escenario durante el concierto de Karol G en la Ciudad de México, esto después de que la ex RBD pasara 11 años alejada de los espectáculos masivos y sin cantar en vivo.

Cuando la cantante apareció en medio del show para cantar “Sálvame”, el público mostró una emoción única y empezó a corear la canción, un himno para todos aquellos que siguieron a la agrupación que marcó a toda una generación con canciones como “Rebelde”, “Enséñame”, “Tras de mí” y muchas otras.

A través de un en vivo en Instagram, la artista abrió su corazón y reveló todas las emociones que ha experimentado tras su presentación, ya que no esperó la reacción que tuvo el público.

Tras su presentación, el video de ambas cantantes se ha hecho viral y es que no solo hay diversas versiones compartidas en plataformas como YouTube y Facebook, sino que acumula millones de vistas.

La famosa señaló que este será un momento que jamás olvidará y mostró agradecimiento por todas las personas que estuvieron en el concierto.

“Las personas que estuvieron en ese concierto no tienen una idea lo que hicieron por mí”, dijo a través de su perfil de Instagram.

Anahí reveló la emoción de volver al escenario después de 11 años

La también actriz reveló su experiencia fue única y disfrutó al máximo cada segundo antes y durante su presentación.

“Mucho más allá de gritarle a un artista cuando sale a cantar y todo que por supuesto eso es maravilloso porque es el alimento del artista; pero fue mucho más allá porque era mucho tiempo sin pararme en un stage y sin tenerlos en frente. No era mi concierto, no era mi escenario, ellos no iban a verme a mí”, dijo la mexicana.

También confesó que los nervios la invadieron antes del show, ya que pensó que el público no la recibiría muy bien debido al tiempo fuera.

“Como dijo Karol y es verdad, yo tenía muchos nervios porque yo le dije: ‘es que tal vez nadie se emocione porque tanto tiempo”, señaló.

La artista explicó que su lejanía con el medio artístico se debió a que prefirió llevar una vida lejos del ojo público para proteger a su familia, sin embargo no ha dejado de extrañar el trabajo que realizaba.

“Yo tomé la decisión de no estar tan cerca y asumo esa responsabilidad y ha sido mucho tiempo y es una decisión que fue completamente mía porque yo quería tener una vida y no estar tan expuesta y no exponer a mis hijos que son chiquitos… Pero eso no quiere decir que no los extrañe, que no extrañe o que muchas veces no sueñe con que estoy ahí, aunque la decisión yo la he tomado a conciencia”, dijo.