Mar Rendón celebró con este post su pase a la final de La Academia

La ecuatoriana Mar Rendón no pasó por alto su celebración por pasar a la final de La Academia. Ella, junto a Nelson, Cesia, Andrés y Rubí competirán por el primer lugar la semana que viene. El premio es un millón de pesos mexicanos (50.000 dólares). Los tres primeros lugares a un contrato con Sony Music.

[ Mar Rendón, en la final de La Academia: ¿Cuál es el premio que podría ganar? ]

“No llegué sola a esta final, la mayoría lo hicieron ustedes. Gracias a todos los medios de comunicación, cantantes, actores, líderes de opinión, políticos e Influencers que me ayudaron a compartir lo que estoy haciendo para que más gente me conozca. Gracias a la gente que me conoció y se sumó a darme su voto de confianza y sus votos ilimitados desde tantos lugares de mi país y del mundo”.

— Mar Rendón desde Instagram