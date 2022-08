¿Relación de tres? Lizbeth Cordero confirma si Nathalie Carvajal estuvo con Mateo

La modelo puertorriqueña, Lizbeth Cordero, conversó con los presentadores de En contacto y, aseguró que su actual amiga Nathalie Carvajal, sí estuvo interesada en su novio Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’, mientras grababan ‘El Poder del amor 2′.

Las dos amigas, ambas exparticipantes de ‘El Poder del Amor 2′ estuvieron de invitadas en el programa matutino En contacto. Allí hablaron un poco de lo que fue su experiencia en el reality show que se graba en Turquía y también aclararon algunas de las situaciones que vivieron antes de forjar una relación de amistad, fuera de las pantallas.

“No digas que no pasó porque, estamos claro que, si Mateo no se hubiera ido por mi desde el principio, tú habrías ido por él”, expresó la puertorriqueña.

La entrevista se tornó incómoda

El incómodo tema salió a relucir, luego de que el presentador Leonardo Quezada, le preguntara directamente a Nathalie si había sido “la piedra en el zapato de Lizbeth”.

Ante esto, la modelo ecuatoriana, se molestó y expresó su disgusto diciendo que le parecía una falta de respeto esa pregunta “teniendo en cuenta que se trata algo del pasado y ya todo quedó atrás. En vez de preguntarle otras cosas, como que le gusta, que está haciendo (A Lizbeth). A mí no me puedes meter en una cosa que nadie sabe y yo no tengo porque responder”.

Su amiga Lizbeth, nunca perdió la sonrisa y tratando de aclarar la situación hizo énfasis en qué si Nathalie no quería responder lo respetaba, pero no iba a mentir sobre situaciones de “coquetería” que, sí sucedieron cuando la relación entre ella y Mateo aún no estaba totalmente consolidada, “Soy tu amiga, pero no me gustan las mentiras”, concluyó Cordero.

La relación entre Lizbeth y Mateo va de lo mejor

Aunque el tema de la distancia los esté separando en este momento por temas laborales y, mientras deciden como prosigue su relación. La modelo y también presentadora puertorriqueña expresó que se siente en su mejor momento y viene de convivir todo un mes con Mateo Varela en Colombia.

“La relación nunca dejó de ser, estuve un mes en Colombia y nos fue súper bien. Después del programa es que hemos empezado la relación. En Turquía uno no comparte de la misma forma. La realidad superó todas las expectativas y estamos conscientes que la distancia es algo difícil, pero nunca me equivoque al elegirlo” — Lizbeth Cordero

Disfruta su estadía en Ecuador

De igual forma, expresó que está feliz con su llegada a Ecuador, con menos de 48 horas en el país, dice que todos la han tratado bien y aunque tuvo sus diferencias con Nathalie Carvajal, “yo la amo, yo la adoro, es media coqueta, pero es parte de ella, yo la quiero mucho y estoy bien contenta de poder estar aquí compartiendo con ella”.