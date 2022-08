¿Qué hace en Ecuador? Nathalie Carvajal recibe a amiga puertorriqueña de ‘El Poder del Amor 2′

La puertorriqueña Lizbeth Cordero, piso suelo ecuatoriano este miércoles 3 de agosto y, fue recibida en el aeropuerto por su buena amiga, Nathalie Carvajal.

La ex participante de ‘El Poder del amor 2′, quién hasta hace poco estuvo compartiendo con su actual pareja, también ex participante del mismo reality de televisión, aseguró que visita el país no solo para turistear, también para que conozcan su faceta como presentadora.

Nathalie y Lizbeth se saludaron efusivamente, al encontrarse en el aeropuerto de Guayaquil, Ecuador. Los medios de comunicación ecuatorianos difundieron el video donde se abrazan y Carvajal le entrega un detalle de bienvenida a su amiga.

De la misma forma, ambas habían estado publicando en sus historias de Instagram todo lo que fue la espera y el vuelo de Cordero. En un pequeño saludo que dieron a la cuenta de @farandulero_luis expresó que estaba feliz de estar aquí.

Una amistad que se consolida

“Tengo dos meses sin ver a esta mujer. Nathalie es mi hermana, la adoro, fíjate que vino a recibirme al aeropuerto y todo”, dijo Lizbeth Carvajal

En el poco tiempo que tiene en el país, se las ha visto almorzar, arreglarse las uñas y pasear por diferentes lugares de Guayaquil.

Las dos ex participantes del programa que busca emparejar concursantes que participan por una gran suma de dinero, han fortalecido su relación con los meses y lo dejan claro a través de las redes sociales. Tanto Nathalie, como Lizbeth, han dicho que tuvieron sus diferencias en el reality que se realiza en Turquía, pero que son “cosas normales” que han podido superar juntas.

Está feliz en su relación

Mateo Varela, es el actual novio de la modelo puertorriqueña y, aunque los medios han difundido que se separaron, ella aclaró en su llegada a tierras ecuatorianas que si están juntos y más felices que nunca.