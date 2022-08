De todos los colores: los cambios de look de Karol G y su significado

Karol G dio un paso fuerte en su cambio de look después de terminar su tour Bichota. La colombiana dejó su tradicional cabellera azul y pasó al team rojo, con este tono fuerte deja claro que su época más contundente está por comenzar.

[ Karol G ya tiene su propia muñeca al estilo Barbie y este es su valor ]

La nacida en Medellín confesó que ya lleva dos semanas con este nuevo color de pelo pero el primer video que grabó fue para dar la sorpresa a los fans. No obstante, esta no es la primera vez que hace un cambio de look tan drástico en su carrera.

Colores de cabello usados por Karol G

Son tres los colores de cabello que Carolina Giraldo ha tenido durante su carrera: negro, rubio y azul (inicio, desarrollo, transformación) . Fue en 2012 cuando dejó ver su caballera al natural al grabar el sencillo 301 con Reykon.

No obstante, en la segunda etapa de su carrera (2015) fue cuando optó por pintar de rubio su pelo. Ahí empezó estrenando una versión del tema Mil Horas. Además, lanzó el álbum Unstoppable en un concierto de J Balvin en Argentina en 2017.

Finalmente, el tono azul – color que tanto marcó su actual carrera- debutó en 2021. Después de su enorme acogida de Tusa el cambio ocurrió. Son 90 semanas que han pasado desde esta evolución, una de las que más se recordará en la trayectoria de Karol.

Azul, el color del éxito de la colombiana partió con el álbum Ocean pero la verdadera transformación sucedió con KG0516. Temas como Location, El Makinon, 200 Copas y Provenza permitieron que se vuelvan himnos al igual que su cabellera.

Ahora, el rojo será el fuego y la pasión que veremos de una artista de 31 años ya más madura, sin ataduras emocionales y con una brillante carrera para futuro.