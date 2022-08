Mira cómo luce actualmente la protagonista de Elif, ¿qué ha pasado con su vida?

La pequeña Isabella Damla Güvenilir debutó en las pantallas de televisión a partir de los 5 años, su papel dulce e inocente en la telenovela turca “Elif”, lanzada durante el 2014, fue su primera actuación de empuje, en el mundo de la fama. Tras su representación en el papel de Elif, la pequeña siguió escalando en los escenarios, teniendo ahora más de un proyecto en la marcha.

Su apariencia actual

Elif ha abandonado su rostro de niña, ahora es toda una adolescente, el pasado 18 de enero la actriz turca-estadounidense celebró sus 13 años, dejando atrás un poco los rasgos de la gentil chiquilla a la que dio vida, y con la que cautivó a sus televidentes, pero que sigue prometiendo éxitos.

Su actuación

“ Elif” significó la entrega de cinco años de vida para Isabella Damla Güvenilir, un rodaje bastante exigente para quien era solo una niña en ese tiempo, pero quien sin embargo, asumió el reto y cumplió la pauta marcada. Fueron en total 940 episodios para dar forma y término a esta telenovela, donde cada personaje marcó a la audiencia, que hasta ahora sigue abarcando espacios en las parrillas televisivas.

¿Cuáles son sus planes?

En una entrevista obtenida por la revista argentina Semanario, la actriz reveló sus planes futuros, donde aseguró que su meta está enfocada en los estudios: “Obviamente voy a ir a la universidad, eso está decidido. Por suerte en la escuela me va muy bien, me gusta Matemáticas, y allí no soy una actriz, soy Isabella. Realmente, haber pasado cinco años compartiendo el colegio con las grabaciones no se me complicó tanto... Me gustaría estudiar cine y convertirme en directora. Y también podría estudiar ciencias políticas y convertirme en diplomática, esa es una carrera que siempre me gustó si no me decido por el cine”, recoge el portal.

Las últimas incursiones de actuación donde se conoce la participación de Isabella Damla Güvenilir, en la serie llamada “Baharı Beklerken” (Esperando a la primavera).