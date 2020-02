Elif, una de las novelas más largas, ¿cuántos capítulos tiene?

View this post on Instagram

865.Bölüm ▶️annemle abam bile ağladı izlerken 😊 size bu duyguyu hissettirdiysem ne mutlu bana….. ❤♾ Nihan ablamın kalemine sağlık..😉 #elifdizisi @yesilyapim @kanal7 @ecchorights @ozkankam @nihaneren @selinsezgiinn @ecebalic @isabelladamlaguvenilir #isabella #elif #elifdizisipoland #elifbosnia #elifserbia #elifmacedonia #elifromania #elifmexiko #elifchile #elifcolombia #elifpuertoriko #elifindonesia #elifargentina #elifcostarica #elifchile @elifdizisi @kanal7dizileri #ruyaistanbul