¡Gabriela Pazmiño en su cumpleaños: “Recibí mis 47 en compañía de la familia”

Gabriela Pazmiño, presentadora de televisión ecuatoriana, cerró con broche de oro julio, al festejar sus 47 años, junto con toda su familia, así lo dio a conocer la artista este domingo, por medio de su red social de Instagram @gabrielapazminop.

“Recibí mis 47 años en compañía de la familia, me hicieron una linda sorpresa, la verdad no me lo imaginaba, gracias, los amo con todo mi corazón”, es una parte de la descripción que acompaña a un carrusel de imágenes posteado por Pazmiño, donde se le ve feliz, en compañía de sus hijos, pareja, suegros y cuñadas, el combo completo.

El rostro del espacio de televisión “Noticias de la mañana”, recibió también un agasajo por parte del canal, un día antes de celebrar por todo lo alto con los suyos. En varias publicaciones realizadas por la red social del programa, se ve a Pazmiño presumiendo su atuendo, entre mesas de dulces, mariachis, pero esta vez, junto a todo su equipo de trabajo.

Paz agradeció el detalle recibido a todos y dijo “Nuni te amo tanto, todo te quedó precioso mi amor, Dani gracias por acompañar a nuni en ese Chat de organización jajajajaj Dalo amor mío la comida deliciosa Dalita la música espectacular, Dalito te pasaste con las fotos, Charlotte tu complicidad fue maravillosa para sacarme de la casa, suegros cuñados, cuñada, Ñaños, sobrinos, ame verlos a todos”.

Para esta nueva , la artista se describió como una mujer: “Mucho más madura, consciente y agradecida con Dios”. Asimismo, para alivio de muchos de sus fanáticos, quienes ya extrañaban el tradicional look de Miñop, la presentadora volvió a hacer uso del color de cabello que siempre la acompaña, puesto que semanas atrás, Gabriela se mostró rubia, lo que dejó sorprendidos a más de uno de sus fans.

Gabriela Pazmiño acumula un sinfín de logros en su portafolio de vida y trabajo, por lo que ha conseguido ganarse el corazón de muchos fanáticos.