El radical cambio de Gabriela Pazmiño, ¿está cerrando ciclos? me atreví a romper mis propios esquemas

La presentadora de televisión, Gabriela Pazmiño, a quien todo su público está acostumbrado a verla con su cabello rubio, el cual llevaba por años, ahora hizo un cambio radical de look.

A través de sus redes sociales, la presentadora señaló que se encargó de difundir el video donde muestra que está en la peluquería y junto a ella varios estilistas que se encargarán de su cambio.

Las imágenes muestran el proceso del cambio, Pazmiño se encarga de ir captando los detalles con la cámara de su celular, y muestra el color de tinte naranja. Luego se la ve con el cabello ya tinturado mientras se lo están lavando.

El estilista luego muestra unas extensiones del mismo color y finalmente aparece la presentadora con su nuevo cambio de look, el cual luce naranja.

El pronunciamiento

“Chicas me atreví a romper mis propios esquemas y miedos, hacerme un cambio de look tan radical no fue fácil, el rubio me ha acompañado durante casi toda mi vida pero un día dije quiero un cambio así que aquí estoy”, señaló.

Así también, la famosa reveló que le fascinó el resultado. “Me veo y me encanta jajaja los resultados son más que evidentes”. Finalizó extendiendo sus agradecimientos al equipo de estilistas.