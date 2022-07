Mirror: Ellos son los dos artistas que resultaron heridos tras caída de la pantalla

Dos miembros de la banda de pop, Mirror, resultaron heridos tras la caída de una pantalla en medio de una presentación la noche de este jueves 28 de julio. Las fuertes imágenes conmocionaron al público presente que disfrutaba del show. Se tiene conocimiento que los afectados son los bailarines Anson Lo y Edan Lui. Ambos se encuentran hospitalizados, uno de ellos en cuidados intensivos.

Un terrorífico accidente arruinó la presentación del grupo. Mientras interpretaban los temas, una de las pantallas que era parte de la decoración del escenario, cayó de forma violenta sobre dos bailarines.

Posterior al accidente, se pudo escuchar gritos por parte del público que se impresionó con lo sucedido. Así mismo, medios de comunicación locales informaron que tres mujeres del público se vieron afectadas y en estados de shock, por lo que también fueron trasladadas a una casa de salud.

"Bailarines recibiendo atención inmediata tras caída de la pantalla en concierto de Mirror"./ Twitter

Edan y Anson son parte de los 12 miembros que formaban Mirror. A sus 19 y 25 años eran quienes se dedicaban a realizar la función de bailarines. Las coreografías son parte de su marca personalizada en el mundo de la industria musical.

Así fueron ingresados al centro de salud

Cámara de medios de comunicación internacionales se dieron cita al hospital donde fueron trasladados los artistas luego del peligroso evento. En el hospital Queen Elizabeth se vio como fueron ingresados en la zona de emergencia.

El bailarín que recibió el impacto directo del borde de la pantalla tuvo que ser ingresada con una cobija por las heridas graves que presentó. No se conoce oficialmente cuál de los dos miembros de Mirror es el que se encuentra en estado grave.

Mirror. La boy band vivió una tragedia en pleno escenario.

La banda de canto pop se formó en 2018. Su debut oficial se dio, el mismo año, con el sencillo In a Secord. Múltiples premios han avalado su crecimiento profesional, incluido un Metro Radio Hit Music Award como Mejor Grupo, un Ultimate Song Chart Award como Grupo del Año (Bronce) y Group of the Year (Oro) en la inauguración de los Chill Club Music Awards.