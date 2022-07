Estado de salud: pantalla gigante aplastó a artistas del grupo Mirror

Como una película de terror fue la escena que vivieron miles de fanáticos al ver cómo sus ídolos eran aplastados por una pantalla gigante durante un concierto. Dos integrantes de la banda de pop Mirror resultaron heridos, uno de ellos está en estado grave.

Ambas personas heridas fueron trasladadas al hospital Queen Elizabeth. El centro médico informó el estado de salud de los afectados: uno de los cantantes tiene una lesión en el cuello y su estado es reservado; la segunda víctima está estable después de recibir un golpe en la cabeza.

Banda Mirror sufre fuerte accidente durante concierto

Como era de esperarse, después del accidente, la gira de la boy band Mirror ha quedado suspendida. Tras el grave incidente, el gerente de la agrupación subió al escenario y se disculpó con los fanáticos a los que instó a retirarse del lugar.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Como se observa en video de redes sociales, la agrupación de 12 miembros está intentando uno de sus temas en el Hong Kong Coliseum cuando una de las cuatro pantallas gigantes se desprende y cae sobre la humanidad de uno de los cantantes.

Hong Kong

En el accidente se escucha gritos por parte de los asistentes, aunque muchos se quedan perplejos por las imágenes.

¿Quién es Mirror?

La banda de cantopop se formó en 2018. S debut oficial se dio, el mismo año, con el sencillo In a Secord. Múltiples premios han avalado su crecimiento profesional, incluido un Metro Radio Hit Music Award como Mejor Grupo, un Ultimate Song Chart Award como Grupo del Año (Bronce) y Group of the Year (Oro) en la inauguración de los Chill Club Music Awards.

Integrante de la banda Mirror en estado grave por accidente

Además de ganar fama como banda, sus integrantes han construido una carrera individual como el caso de Keung To. Este último triunfó en el Ultimate Song Chart como el artista masculino favorito.