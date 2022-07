ExMiss Chile, Camila Recabarren, pasó del glamour a vender piedras en la calle

No cabe duda que un día puedes estar en la cima de tu carrera y al otro, pasar las mayores necesidades. Este es el caso de la exMiss Chile 2012, Camila Recabarren, quien ahora vive en Estados Unidos y sustenta su vida vendiendo piedras y consumiendo sustancias.

Ella, actualmente, está muy alejada de los días de luces y glamour. “No me importa ni consumo televisión ni farándula. Fue mi trabajo y generé lucas (dinero) en su momento que ya se fueron. Hoy no me muevo por lucas. He crecido como mujer como madre, como ser humano”, declaró.

Confirmó que vende piedras en la calle, objetos que trajo desde Chile. Recabarren aparecen en las aceras de Hollywood con un puesto improvisado comerciando este tipo de productos a los turistas.

Admitió que trabaja para ser una persona consciente. Por esa razón solicitó respeto y exigió respeto. “Por eso si hay que alzar la voz, la voy a alza. Por eso no quiero andar peleando con una mujer adulta que se me topa en el camino”.

Camila Recabarren | Fuente: Instagram (Caro Acevedo)

Esta último mensaje se refiere al inconveniente que denunció una chilena que arrendó un cuarto a la exreina de belleza. Camila habría abandonado el espacio sin pagar renta y después de consumir sustancias en el mismo.

“Nada mejor que estés en el país que estés, en la ciudad que estés, viajar a tu propio interior es lo más maravilloso que se puede dar. Por eso amo la hierba y los hongos, máxima conexión con mi interior, entregándome claridad y dándome hermosos viajecitos”, tachó en unas recientes declaraciones.

Historia de Camila Recabarren | Fuente: Instagram

¿Quién es Camila Recabarren?

A sus 31 años ha cumplido como delegada de Chile en Miss Mundo 2012 y fue presentadora de televisión. Tuvo múltiples participaciones en la pantalla chica, como en eventos de modelaje.

Respecto a su vida personal, la chilena se declaró pansexual en 2019. Sú última participación en la TV fue en Masterchef Celebrity.