De Papallacta a Río de Janeiro: 6ix9ine emprendió nuevo viaje para seguir regalando dinero

Tekashi 6ix9ine tuvo una experiencia única antes de irse de Ecuador. Junto al youtuber Steve Will Do It, se fueron a las termas de Papallacta, ubicado a 67 kilómetros del este de Quito. El lugar, en el páramo andino, te relaja con sus aguas termales que son naturales de vertientes volcánicas, por lo que el rapero estadounidense no podía dejar el país, sin visitar este único lugar.

En las stories de Instagram de Steve se pudo ver lo que fue la experiencia en las piscinas calientes y polares. 6ix9ine con su cadenas, gafas blancas y su vestimenta colorida disfrutó de las aguas termales y sobre todo de la piscina polar en el clima frío.

En los videos se puede ver al rapero tiritando al salir de una piscina caliente y en ese momento ingresó a la de agua fría, donde solo se quedó un momento para luego ingresar a otra de agua más caliente.

Tekashi 6ix9ine en las aguas termales de Papallacta (Captura de pantalla)

Tekashi 6ix9ine en las aguas termales de Papallacta Estuvo junto a todo su equipo con el que vino a Ecuador (Captura de pantalla)

Tekashi 6ix9ine en las aguas termales de Papallacta (Captura de pantalla)

Steve Will Do It y 6ix9ine ya regalaron más de 5.000 dólares en Río de Janeiro

Ayer se conoció que todo su equipo del rapero y youtuber dejaron Ecuador y se conoció que su nuevo destino fue Brasil. Steve dio a conocer en sus historias de Instagram lo que fue la llegada a Río de Janeiro donde se puede apreciar que tenían guardaespaldas para poder ingresar a las favelas. Allí, conocieron a familias de bajos recursos donde regalaron más de $5.000.

En motocicletas se pudo ver que llegaron a una favela; unos con camisetas de la Selección de Brasil y camisetas amarillas. Se tiene previsto que entreguen cinco mil dólares por día a las familias más necesitadas de Brasil.

6ix9ine emprendió nuevo viaje para seguir regalando dinero Se encuentra en Río de Janeiro (Captura de pantalla)

6ix9ine emprendió nuevo viaje para seguir regalando dinero Se encuentra en Río de Janeiro (Captura de pantalla)

6ix9ine regaló en Ecuador más de 50.000 dólares a familias de escasos recursos de la Sierra. En la provincia de Cotopaxi regaló más de 40.000 dólares a una familia, luego como $10.000 a un adulto mayor, algunos billetes a niños y $15.000 a una familia en Quito.