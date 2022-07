Reacciones: redes sociales respaldan a Erika Vélez por “daño a su nombre y honra”

Usuarios en redes sociales respaldan a Erika Vélez. La actriz, modelo y presentadora de televisión rompió el silencio este martes 26 de julio y salió a defender su imagen ante los “comentarios mal intencionados” emitidos por un programa de farándula.

Personas, sobre todo en Twitter, apuntaron que es necesario que existan regulaciones en la Ley Orgánica de Comunicación las cuales controlen los comentarios emitidos en programas digitales o medios. A la par, enviaron su total apoyo y un fortísimo abrazo a la manabita y presentadora de Masterchef.

“Mi solidaridad contigo mi bella Erika Vélez, orgullo del Ecuador”, “Inescrupulosos, mediocres, la única forma de conseguir un poco de atención de parte del público es metiéndose con la honra de gente profesional”, “todo mi apoyo a Erika Vélez una gran persona que no merece que le estén haciendo lo que están haciendo”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, mostró todo su apoyo y solidaridad total. “Todo tiene un límite y no puedes dejar hacer y dejar pasar injurias o atentados contra tu integridad. Te envío un abrazo fuerte”, escribió la autoridad.

¿Qué pasó con Erika Vélez?

Una escena, perteneciente a una obra de teatro, donde aparece con más personas protagonizando una escena que terminó tergiversándose en un titular de una programa digital.

“Con el tema de la imagen, así como ustedes tienen marcas que pautan, yo también tengo marcas que me representan y estoy segura que ellos no van a querer estar envueltos en un programa que no entretiene y que no cuenta la verdad, sino que mancha la honra de muchas mujeres”, dijo.

Respuesta del programa

“Vimos a Erika Vélez con tres en la cama, estoy diciendo tal cual es. La gente mira el video completo y desarrolla el tema. Por qué no lloraste como Chilindrina cuando te entrevista Catrina Tala y ponen: ¿Érika Velez es bisexual?”, tachó Santiago Castro perteneciente a Calientitos TV.

El presentador dijo que se trató de un titular vendedor como muchos que ya le han hecho a la modelo ecuatoriana. “Mucho cuidado con lo que se reclama y se dice”, indicó Castro.