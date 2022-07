Erika Vélez y las polémicas que han golpeado su carrera

A sus 40 años Erika Vélez se mantiene como una de las máximas figuras de talento, trabajo y belleza del entretenimiento ecuatoriano. La manabita, cada día, nos sorprende con su colaboraciones (marcas) y con mantenerse en la cúspide de la moda; es una de las actrices más seguidas llegando a ser considerada por sus seguidores un “icono” nacional.

[ Calientitos TV y las denuncias que ha recibido por fuertes especulaciones como en el caso de Erika Vélez ]

Durante su exitosa carrera, además de laureada, ha cosechado público y amistades fieles. Sin embargo, también la “prensa rosa” (farándula) ha tocado puntos de su vida personal que han provocado aclaraciones de la también presentadora.

Enfermedad

En redes sociales mucho se especuló sobre las “mañas” que usa Vélez para verse impecable a sus 40 años. Mientras los programas de farándula especulaban sobre los procesos médicos, ella fue más enfatica al revelar que padece una enfermedad.

La manabita padece de melasma, una afección de la piel que provoca manchas oscuras en zonas como la cara. Fue a través de un video donde mostró la terapia a la que se somete para evitar estos daños en su rostro.

Dio a conocer que cuando se somete a este proceso se encierra en su casa, para no exponerse a ningún tipo de luz que pueda provocar alguna mancha, especialmente a la del sol.

Sexualidad

Fue el programa de farándula Calientitos TV los que tacharon que Erika no ha “salido del closet”, asumiendo que es bisexual. Ante ello la presentadora de Masterchef fue enfática al decir que ella no tendría problema en tomar esa decisión “porque cree en el amor de las personas”.

“No es mi caso, pero este tipo de títulos y farándula retrasa”, acotó en aquella ocasión. Mientras que en una reciente entrevista indicó que si tuviera una pareja mujer (relación lésbica) no tendría por qué esconderla.

Ruptura

Carlos Scavone fue la última pareja de Erika, con la cual mantuvo una relación desde 2018 a 2019. Ambos terminaron en buenos términos, aunque la prensa comenzó a lanzar supuestos de infidelidad o diferentes preferencias de género.

No obstante, ambos han recalcado que dieron fin a su romance en buenos términos y, ahora, se mantienen como amigos. Es decir, por parte de Scavone y Vélez ha primado el respeto.

Comentarios en Twitter

Durante las elecciones del 2021 al igual que por los comentarios emitidos por Andrés Pellacini, Vélez se pronunció. Respecto a los comicios tachó que cualesquiera de los dos candidatos (Andrés Arauz y Guillermo Lasso) podían contar con ella, mientras que a los tintes machistas de la opinión de su similar fue más tajante:

“Un violador no necesita un escote o minifalda, no le importa si es día o noche, si es una niña o adulta mayor, no le importa si estas “sola” o acompañada, si es desconocida o su propia hija. Dejemos de responsabilizar a la mujer de un acto tan atroz. Empatía. Por todas las víctimas”, dijo a través de su cuenta Twitter.

La última polémica que mantuvo fue la vinculación a un video íntimo, donde un titular “vendedor” afectaba a la integridad de Vélez. La actriz fue tajante al tachar que está harta de este tipo de comentarios sobre todo cuando existe un trasfondo de trabajo y profesional.

“Durante muchos años algunas personas inescrupulosas han hablado de mi vida sin conocerla, sin saber el daño que han generado a mi familia y a mí. Hablan con una seguridad basada en hechos falsos y lo he aguantado porque la polémica no tiene que ver con la mujer y profesional que soy”.

“Me cansé de soportar todo esto porque el que yo sea una ‘figura pública’ no le da derecho a nadie a inventar con el fin de lastimarme y perjudicar mi trabajo”, escribió vía Instagram.