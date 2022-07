“Yo me separé hace rato, ustedes recién se enteran”: Adriana Sánchez le pone un alto a los cuestionamientos y chismes

La ecuatoriana Adriana Sánchez, hace una semana, anunció que se había separado de su esposo Esteban González tras seis años de matrimonio. Recientemente apareció en sus redes sociales aclarando que ella no se separó recientemente, esto por comentarios fuera de lugar que recibió tras publicar un reel en su cuenta de Instagram.

“Hoy subí un reel y me sorprende la cantidad de “curuchupas” que cuestionan “por qué estás bailando así”, “tú eres cristiana”, “tú ibas a la iglesia”, “razón tenía fulanito, menganita que dijo tal cosa de ti” (por cierto tienen la vida más desordenada que la mía)”, dijo La Bomba.

Adriana Sánchez

Sánchez publicó un video un video de una tendencia en redes de un tema de Bad Bunny que se volvió viral como una manera de divertirse.

Ustedes piensas que porque hace una semana se enteraron que me separé ahorita todo lo relacionan, subo un reel bailando “ah está celebrando”, pero yo me separé a rato, ustedes recién se enterar porque fue cuando a mí me dio la gana que se enteren”. — Adriana Sánchez

En sus historias hizo saber que está cansada de los chismes y cuestionamientos “hasta del aire que respira” y todo lo que publica lo relacionan con su separación.

En los comentarios a los que ella a tildado de machistas mencionan que vuelve a bailar porque está soltera. “Como la tiene la soltería”, “se nota que se desató”, “No es la manera de llamar la atención”, “se le fue el hermanito y ella dejó de ser hermanita”, “volvió a ser la loca de antes”.

Adriana Sánchez en Instagram (@adrianasancheztv)

“En base a los comentarios, si ustedes basaron su creencia en Dios por lo que vieron en mí, su único cristianismo está basado en lo que vieron en mis redes o en la relación que yo tenía, no sé qué clase de religión es la que ustedes tienen (...) Tanto tiempo esperaron para que yo haga algo para señalarme”, dijo La Bomba.

Dejó claro que ella sabe su verdad, lo que siente, hace y cómo está su vida que es lo único que importa. “Creanme, no me importa lo que opinen”, ese fue su mensaje para quienes no la conocen.

Mientras que los que sí la conocen y saben las cosas también tuvo un mensaje. “Para los que están en el chisme, en el cuento viendo solo mis defectos, vaya lea la biblia en lugar de ver mis redes. De verdad, apliqué lo que predica aquí y deje de perder tiempo de estar pendiente de la vida ajena”.

Para finalizar con el tema, dijo “si por un reel se alarman, se vienen peores, eso no más les aviso”

En el perfil de La Bomba ha compartido contenido en sus etapa de madre, ama de casa, emprendedora y lo seguirá haciendo, pero no quieta que si ve algo que le parezca chistoso lo hará.