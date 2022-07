Andreína Bravo está entre el “hate y el amor” y responde por el reconocimiento del Municipio de Guayaquil

La ecuatoriana Andreína Bravo vivió un gran momento en su carrera musical, el cual fue opacado por las críticas ante el reconocimiento otorgado por el Municipio de Guayaquil. Después de ganar como Artista Tendencia en los Premios Heat 2022, el Municipio consideró que “la Bandolera” merecía el reconocimiento por su destacado trabajo.

“No sé cómo explicarles cómo me siento. Mi corazón se sale de emoción. Lo único que puedo decirles es que no se rindan, seamos la diferencia, date el gusto de hacer lo que te apasiona. En el camino habrá obstáculos pero en el proceso vas a aprender a llenarte de fuerzas y seguir adelante”, indicó en su cuenta de Instagram.

Andreína Bravo recibe reconocimiento por parte del Municipio de Guayaquil (Cortesía)

“Detalles especiales como estos me motivan a no caer, a prepararme cada día más, sé que me falta mucho pero créanme que se siente bonito”, dijo en una de sus historias donde se observa a Andreína Bravo recibir de las manos del vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez, un diploma como reconocimiento. El funcionario, en su cuenta de Instagram, se refirió:

“Desde el Municipio de Guayaquil reconocemos tu talento, Andreína Bravo, y aplaudimos tu fructífera carrera que tiene un gran futuro”.

Andreína Bravo se emociona con reconocimiento de la Alcaldía de Guayaquil Andreína Bravo se emociona con reconocimiento de la Alcaldía de Guayaquil

Andreina Bravo y las buenas y malas críticas

Este reconocimiento de la Alcaldía de Guayaquil ha dado paso a comentarios, buenas y malas críticas sobre Andreína Bravo.

“No permitas que nada ni nadie te robe la paz. Es bien cierto no siempre recibirás lo que das pero créemelo, Dios te lo devolverá como bendiciones. Sigue trabajando duro como siempre lo haces, tu no apagas la luz de nadie, siempre tendrás apoyo #TeamAndreina 💜💜💜💜, es uno de los comentarios de @belench2022.

𝗖𝗥𝗘𝗘 𝗘𝗡 𝗧𝗜 🙏✨️



¡Lucha por tus sueños, felicitaciones Andreína Bravo! 🎉♥️♥️#TeamAndreina 🌟 pic.twitter.com/v8v6Psepzh — 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗶𝗻𝗮 𝗕𝗿𝗮𝘃𝗼 𝗙𝗖 💙 (@rankingecuador) July 20, 2022

De su lado, también se han pronunciado en contra sobre este momento:

“No entendí porque el premio ...acaso ha hecho algo por la ciudad pero será su punto de vista a de ser también fanático . O esas medallas a quienes se los dan deben especificar”, indica @fresitagringa.

“Yo también me quede 🤡🤡... si es así pos que reconozcan el talento de los chicos que están en un reality en México y que cantarán homenajeando a Guayaquil un pasillo de Julio Jaramillo este sábado... ellos si cantan y sin ‘autotune’ o cómo se diga”, señala @karencitacruzv.