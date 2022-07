Marián Sabaté reveló que Cristian Castro lo invitó a su habitación

Cristian Castro viene a Guayaquil el 28 de septiembre y Marián Sabaté no piensa dejar pasar esa oportunidad de volverlo a ver. Ante eso, recordó una vieja anécdota cuando recibió una invitación del mexicano en una de las veces que visitó Ecuador pero que tuvo que rechazarla porque estaba casada en ese entonces, pero ahora está dispuesta a conocerle como sea.

Así lo reveló en una entrevista para “De Boca en Boca”, y reveló que hasta le escribió por “interno” porque quiere conocerlo ya que ahora está soltera. “Si ahora me manda a decir súbete al carro o súbete a donde sea, yo voy”, dijo soltando una carcajada.

Ante eso contó una vieja anécdota cuando Castro vino a dar conciertos en el país. “Estaba en el concierto, yo me tomé una foto con él porque presenté el show y me dijo que si me quería subir al carro para irme al hotel, pero estaba con mi cuñada, estaba con Kikin”, admitió.

Entonces dijo que ella se fue al hotel a comer y el mánager de Cristian Castro la bajó a buscar. “Me dijo ‘Cristian dice que suba’, pero obviamente dije que no”, agregó.

El artista mexicano vendrá a Guayaquil donde rendirá tributo con su tour a las estrellas mexicanas Juan Gabriel y José José.

Según un comunicado de los organizadores, el músico de 47 años actuará en el Centro de Convenciones de Guayaquil, el próximo 28 de septiembre. Desde el pasado sábado 18 de junio, los usuarios de Mall del Sur, Village y CityMall ya pudieron adquirir sus entradas a través del canje de sus facturas de compras (emitidas a partir del 26 de mayo) y un valor adicional.