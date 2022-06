“No tengo palabras”: El mensaje de la hermana de Miguel Cedeño

Este miércoles la familia y amigos de Miguel Cedeño le dieron el último adiós en su entierro. ‘La Cerecita del Pastel’ falleció tras una lucha por meses contra un cáncer linfático.

[ VIDEO: Amigos y familiares le dan el último adiós a Miguel Cedeño ]

Su hermana, María Belén Cedeño, su mejor amiga, su confidente, le dedicó un mensaje en sus redes sociales y agradeció a todos por sus las de cariño con ella y su familia en estos difíciles momentos.

María Belén y Migue Cedeño

En la primera historia de su Instagram aparece una foto de Miguel en Disney rodeado de flores, (le encantaba Disney). “No tengo palabras. Gracias familia, amigos y Ecuador. Por siempre, Migue Ángel, nuestro Junior”.

Mensaje de la hermana de Miguel Cedeño

En una siguiente historia, la exReina de Guayaquil, publicó un video de ‘La cerecita’ mientras grababa para su regreso al programa De Boca en Boca tras ausentarse para cumplir con los tratamientos. “Trabajar y estar acompañado de su familia lo hacía tan feliz, le daba fuerza y energía, no importaba el dolor”.

De hecho, hace tres semanas, volvió al estudio luego de casi 7 meses alejado de las cámaras en un emotivo reencuentro con sus compañeros y televidentes.

En otra imagen, su hermana muestra una foto de Miguel a su regreso al canal con un traje rojo, regio y elegante como se distinguía, siempre con una sonrisa. A la foto lo acompañaba el texto, “Hace tres semanas presentando el programa de tus sueños... Eras, eres y serás muy feliz”.

Una última imagen muestra a su dos amores, su hermano Miguel y su madre. En una entrevista hace pocas semanas, María Belén bailó en homenaje a Miguel la canción ‘El taxi’ con los pasos que hizo su hermano y encantó al público.

“Miguel es nuestro motor, no solo de ahora, sino desde siempre. Él es nuestro pilar fundamental. No solo es mi hermano, es mi padre y se lo he dicho mil veces. Esta situación lo han llenado de fortaleza y a nosotros también como familia”, había dicho en una reciente entrevista María Belén.