Carolina Jaume se disculpa con la prensa de farándula, ¿qué pasó?

Mediante su cuenta de Instagram Carolina Jaume pidió disculpas a varios periodistas de farándula cuando en el auto que estaba aceleró de manera brusca, sin atender a la prensa. Aclaró que ella no estaba manejando y rechazó el actuar de chofer. Además, señaló que ahora se debe a un canal y necesita permisos para dar declaraciones.

“Quisiera pedir disculpas por lo acontecido y más allá de eso decirles que es una situación que no está, ni estuvo en mis manos y que rechazo completamente la forma en la que la persona que estaba manejando el auto aceleró poniendo en peligro no solo integridad de ustedes, sino también la mía. Esa persona no trabaja para mí, no recibió órdenes mías ya que esos comportamientos no me perteneces y mucho menos los he cometido antes. El chofer que manejaba el auto (que tampoco era mío) pertenece a una compañía contratada para darme movilización por mi comodidad tranquilidad”, escribió como una primera explicación a lo sucedido.

Esto ocurrió cuando salió del canal donde labora e hizo una presentación de baile con Rayo Vizcarra, además hace poco llegó de Turquí donde participó en el reality turco ‘El Poder del Amor’.

Carolina Jaume

“Esta situación ha herido parte de la susceptibilidad de la prensa, por ende mis disculpas correspondientes y vuelvo a insistir, rechazo la forma en que se aceleró el carro sin razón ya que no había justificación válida que respalde ese comportamiento. Por otro lado, quisiera que entiendan la posición en la que me encuentro ahora. Me debo a un canal y debo tener los permisos y autorizaciones para hablar públicamente de los temas de su interés. Eras tantos los medios, también me iba a ser complicado atenderlos a todos como se lo merecen y como siempre lo he hecho”, continuó con su explicación en historias de Instagram.

Finalmente prometió compensar esa situación a todos los que hacen reportajes y están en el sol solo para obtener una nota. “No me justifico ni mucho menos busco responsables, además de no contar con los permisos, minutos antes recibí una noticia personal que me afectó mucho y como todo ser humano no fue un buen día”, finalizó.

