Carolina Jaume, entre lágrimas, se despide de Miguel Cedeño durante el programa En Contacto

El fallecimiento de Miguel Cedeño resultó una noticia impactante e inesperada a nivel nacional. Desde el programa de farándula “En Contacto” también enviaron las condolencias con la terrible pérdida. “Lo vimos sonreír, lo vimos luchar y también lo vimos ponerse de pie”, expresaron el segmento de Ecuavisa desde su Instagram.

“A bordo Miguel Cedeño, porque la vida fue testigo de cómo la enamoraste”, continúo el mensaje. Para finalizar el pésame culminaron el párrafo con la emotiva frase: “Vuela alto ‘cerecita’, nunca te olvidaremos. Fuerza a sus familiares”, escribieron.

Todo esto acompañado de un reciente foto de Miguel en su proceso de recuperación hasta que el cáncer linfático apagó su vida.

Luego continuó con otra publicación donde aparecen todos los miembros del programa impresionados y tristes por la impactante noticia que conmocionó el mundo de la pantalla chica ecuatoriana.

“A su familia, a su equipo de trabajo, a sus seres amados, fuerza, aliento y resignación”, fue el mensaje mientras los conductores del programa permanecían en silencio y con música de fondo sentimental.

“Dedicamos este programa a quien en vida fue Miguel Cedeño”, se refirieron en la descripción del ‘post’, ya que para la mayoría de quienes conforman la familia de esta producción fueron muy cercanos a ‘La cerecita del pastel’.

Carolina Jaume le dedica unas palabras a ‘La cerecita del pastel’

Una de las famosas presentadoras, Carolina Jaume, le dedicó unas palabras a Miguel Cedeño en medio del programa que le dedicaron con honores y homenaje. Junto a ella estaba Dora West, quien también fue una amiga cercana a ‘La crecita’ y denotaba en su mirada desolación.

“La noticia sin duda alguna no solo es inesperada para todo el público que quería a ‘La cerecita’, como le decíamos de cariño a mi gordo bello. Si no también para quienes hemos luchado de su mano, para quienes hemos sentido esa alegría y lo hemos tenido en nuestra casa”, expresó Jaume.

En el texto de este video cerraron las condolencias con la siguiente frase: “El mundo del espectáculo despide a Miguel Cedeño, aún no logramos asimilar la noticia”, finalizaron con la publicación.

En sus redes personales, Jaume, le dedicó un emotivo mensaje.

“La amistad es un sentimiento tan profundo que perdura más allá de la vida. Como amigo te voy a extrañar un montón y no creo que otra persona pueda recuperar el vacío que estás dejando en mi corazón. Hoy te has convertido en un ángel que cuidará de todos sus seres queridos. Te fuiste, sin embargo tu recuerdo siempre quedará entre nosotros y serás una leyenda. Siempre te admiré y ahora te admiro mucho más porque fuiste un guerrero que luchó hasta el final contra ese mal que te llevó de este mundo. Ahora te encuentras en el cielo porque allá hacía falta un ángel mi gordo. No es fácil pronunciarse o emitir palabras tras tu fallecimiento porque me he quedado en shock, pero quiero darte el último adiós agradeciéndote por lo maravilloso que fuiste. Jamás dejarás de vivir en mi recuerdo. Te amo”