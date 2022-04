Ella es la otra bella hija de Úrsula Strenge, Camila Nogales

Úrsula Strenge recientemente compartió varias imágenes de lo que fue la graduación del colegio de su hija Ivanna Nogales, una bella joven que se destacó en los videos con su hermoso vestido blanco. Pero la pequeña no es la única hija de la presentadora de televisión, pues tiene dos más: Camila, la mayor, y Cristina que es la menor.

Camila Nogales es una joven de 20 años que luce un cabello rubio que hace que se ilumine aún más su rostro, la joven tiene una bella sonrisa, que siempre la luce en las fotografías familiares.

Camila, en la esquina inferior:

La madre de Camila constantemente comparte algunas fotos de ella, en su cuenta de Instagram, donde se puede ver que es una joven feliz y que siempre comparte con sus hermanas y con Úrsula de forma amorosa.

Así mismo, recientemente dejó ver las imágenes de graduación de Ivanna, donde estuvo presente Camila, apoyándola en uno de los días más especiales para la joven.

La presentadora de televisión ha revelado que sus hijas tienen una buena relación y que eso es algo que ella valora y aprecia en gran manera. Pues desde que eran pequeñas les motivaba a que su relación siga creciendo.

“Desde que mis hijas eran muy pequeñas, cuando se peleaban y no querían compartir, les decía: “a la ñaña no, a la ñaña abrazos y besitos, ustedes deben apoyarse y darse amor porque siempre se tendrán la una a la otra” … hoy, confieso que me emociona ver el vínculo de amor tan fuerte que han construido”, escribió Úrsula Strange sobre sus hijas Cami, Ivi y Cris.