Video: Así fue la graduación de la bella hija de Úrsula Strenge

La hija de Úrsula Strenge, Ivanna Nogales, terminó el colegio y su madre le acompañó el día de su graduación para que bailaran juntas en la ceremonia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, la presentadora de televisión compartió un video y varias fotos de todo lo que fue el día especial de su hija. Además, le dedicó un mensaje donde demostró el orgullo que sintió por su pequeña.

“Te amo infinito princesa mía. Que esta nueva etapa que comienzas esté llena de luz, alegrías y aprendizajes. Yo te celebro, bendigo y acompaño. Mamá está aquí siempre para ti”, escribió la famosa en su publicación. Además dejó ver el video donde apreció su hija en la preparación para la ceremonia, mientras la maquillaban y peinaban, para luego entrar junto a ella con un hermoso vestido roja, que hacía una perfecta combinación con el vestido blanco de Ivanna.

Juntas bailaron el vals, un acto que se suele realizar entre padre e hija o madre e hijo, pero que Úrsula Strenge lo hizo orgullosamente con su pequeña, ya que el progenitor falleció en 2014.

Posteriormente, la presentadora compartió una galería de imágenes donde aparecieron sus tres hijas en la fiesta de graduación. “La relación entre hermanas es uno de los vínculos más poderosos que existe y es la red de apoyo más importante que nos acompañará a lo largo de toda la vida”, escribió.

“Desde que mis hijas eran muy pequeñas, cuando se peleaban y no querían compartir, les decía: “a la ñaña no, a la ñaña abrazos y besitos, ustedes deben apoyarse y darse amor porque siempre se tendrán la una a la otra” … hoy, confieso que me emociona ver el vínculo de amor tan fuerte que han construido”, añadió Strange sobre las hermanas “Cami, Ivi y Cris”.