MasterChef Ecuador: El premio económico que se ganó Daniela por su reto y que nadie lo esperaba

Daniela de MasterChef Ecuador, ganó el premio económico que se ofreció durante el capítulo 62, una sorpresa que nadie esperaba.

El capítulo 62 empezó con una historia paranormal en la casa de MasterChef, y luego continuó con la caja misteriosa, en la cual, los concursantes tenían dos retos, pero el primero consistía en tener la idea de aprender a ahorrar. Y la sorpresa era que si lograban ganar lo que se venía, obtendrían 1000 dólares con una cuenta de ahorro.

Es así que en primer lugar les hicieron preparar un desayuno en 15 minutos y algunos concursantes ya se las olían que debían ahorrar. Es así que al final del primer reto, los jurados les dieron la sorpresa de que no probarían sus preparaciones, ya que lo que ahora debían hacer sería un caldo de bolas de verde con los ingredientes que ya tenían ahí, no más y no menos.

Es así que los cocineros pusieron manos en acción, menos mal a ninguno le faltó ningún ingredientes, y cada uno tuvo que preparar tres platitos para servir en la mesa a los chefs.

De ese modo, todos los platos tuvieron algún pero y aunque el de Daniela tubo bastante condimento, ese fue el que les gustó más a los chefs. De tal manera que fue ella quien se ganó el premio.

1000 dólares fue la ganancia que tuvo Daniela y que previamente había indicado que ese dinero lo usaría para crecer en conocimientos, por lo que invertiría para ella, para sus cosas, para estudios. Realmente fue una sorpresa que le alegró bastante.

Luego continuaron otros retos donde Daniela tuvo que decidir qué participante cocinaría con sal y quien son dulce. Mientras que ella tuvo la tranquilidad de subir al balcón y ya no necesitó conocer más.

Este reto lo ganó María Laura aunque ya no se ganó los 1000 dólares.