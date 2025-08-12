Claro y Michael Morales conectan con lo que hace grande al Ecuador.

Claro anuncia su alianza con Michael Morales, luchador ecuatoriano invicto (18-0) y referente internacional de las artes marciales mixtas (MMA).

Su historia, desde Pasaje hasta los escenarios más exigentes del deporte mundial, reflejan la disciplina y perseverancia, cualidades que inspiran a millones de ecuatorianos.

Michael será parte de las campañas de comunicación de productos y servicios de Claro, conectando con los usuarios a través de un recorrido marcado por el esfuerzo, la pasión y la constancia.

Esta colaboración trae beneficios para los clientes:

Viajes para vivir una experiencia junto a Michael Morales en una pelea oficial y premios autografiados.

Contenidos digitalesque revelan el lado más humano del atleta: su historia, sus valores, sus entrenamientos y momentos clave que lo han llevado a convertirse en un referente mundial.

Claro continúa impulsando historias que inspiran, celebrando el talento nacional y conectando con lo que hace grande al Ecuador.