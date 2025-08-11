El costo del vehículo que Michael Morales regaló a su mamita

Chery Tiggo 7 Pro Max Ecuador, regalo hijo a madre, características y precio — El peleador ecuatoriano le obsequió a su madre un SUV moderno y versátil, como reconocimiento a su apoyo incondicional.

PUBLICIDAD

Con gran cariño, el peleador Michael Morales le regaló a su madre un Chery Tiggo 7 Pro Max, una muestra de gratitud hacia quien lo ha acompañado desde su infancia. Este SUV, que desde su llegada a Ecuador ha captado atención por su diseño y tecnología, tiene un precio base de aproximadamente USD 24 290 en su versión Comfort

¿Qué hace tan especial al Chery Tiggo 7 Pro Max en Ecuador?

El vehículo destaca por combinar potencia y confort: cuenta con un motor turbo de 1.5 L (MHEV), con hasta 194 hp, tracción delantera, y transmisión automática (CVT). Su garantía, de 7 años o 100.000 km, es uno de sus mayores atractivos.

En el interior, ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, una pantalla táctil (10.25″ o dual de 24.6″ según versión), sistema de audio Sony con 8 parlantes, cargador inalámbrico, asientos en ecocuero, techo panorámico, cámara 360° y avanzadas características de seguridad como 6 airbags, control de estabilidad (ESP), ABS+EBD y sensores de parqueo.

¿Por qué este regalo es tan significativo para Michael Morales?

El detalle de regalar un auto de esta calidad refleja el alto valor que tiene su madre en su vida. No es solo un símbolo de estatus, sino una forma tangible de reconocer su sacrificio y acompañamiento en su carrera. Al elegir un modelo moderno, seguro y cómodo, Morales demuestra su deseo de ofrecerle lo mejor a quien siempre fue su soporte.