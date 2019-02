Carla Sala se pronuncia sobre Tito Tomalá y muerte de mujer chilena

La presentadora de TV, Carla Sala, se pronunció ante la denuncia en contra del médico ecuatoriano Tito Tomalá, por la muerte de joven chilena en una cirugía. En declaraciones a De Boca en Boca, también actriz se solidarizó con la familia de la víctima mortal.

"La mujer tiene familia. Falleció cuando supuestamente este médico ecuatoriano- radicado en Chile- se le complicó la cirugía. Él está prófugo", dijo Sala.

Carla Sala también recordó la pelea que tuvo con el doctor Romalá. "Grosero, malcriado. Mi personalidad para dejarme y por eso reaccioné así porque me sentí ofendida hacia mi profesión. Todas las cosas las he luchado con amor como pare un mamarracho me trate de esa forma porque a las bailarinas se les respeta", dijo.