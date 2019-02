Declaraciones de Pedro Curichumbi sobre el aborto genera reacción en redes sociales

Las declaraciones del asambleísta Pedro Curichumbi, de la bancada de CREO, han generado varios comentarios en redes sociales. Esto, luego de que se difundió un video sobre su postura ante la despenalización del aborto por violación que se debate en el legislativo.

Curuchumbi, en su discurso, dijo:

Además, agregó que la despenalización, en este caso, generaría o multiplicaría el aborto más del mil por ciento.

En redes sociales, varias voces se expresaron en contra de las declaraciones del Asambleísta. El nivel de debate dentro del pleno fue criticado en varios tuits, al ser un tema de gran complejidad de análisis. También, Paula Herrera expresó: "Siento que fue un reflejo de lo que muchas personas piensan y una alarma de lo mucho que nos falta por luchar".

Oírle a Pedro Curichumbi me da tanta tristeza. Siento que fue un reflejo de lo que muchas personas piensan y una alarma de lo mucho que nos falta por luchar.

No gracias. Me indigna que con el pago de mis impuestos se paguen los sueldos de personas como él. Me duele el país y el nivel de debate que se tiene en la @AsambleaEcuador en temas tan dolorosos, tan serios y lamentablemente tan comunes en nuestra sociedad #AbortoPorViolacion

— Amparo Miranda (@amirlop) February 6, 2019