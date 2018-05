¿Cómo cambiar la contraseña de Twitter? Explicación paso a paso

Twitter descubrió un error que guardaba las contraseñas de los usuarios en un registro interno sin la encriptación adecuada.

La red social Twitter dio a conocer algunos pasos para que los usuarios puedan mantener la seguridad de sus cuentas:

– Cambie su contraseña en Twitter y en cualquier otro servicio donde haya usado la misma clave.

-Use una contraseña segura que no utilice en otros sitios webs.

-Habilite la verificación de inicio de sesión. Esta es la mejor acción que puede hacer para aumentar la seguridad de su cuenta.

-Use un administrador de contraseñas para asegurarse de estar usando contraseñas fuertes y únicas en todas partes.

1. Haga clic en la imagen de perfil en la esquina superior derecha y selecciona “Configuración”. Al hacerlo, la página de la configuración de tu cuenta se abrirá.

2.Diríjase a la opción “Contraseña” en el menú que se encuentra en la parte izquierda de la página. Encontrará esta opción debajo de “Seguridad y privacidad”.

3.Ingresa tu contraseña actual. Para cambiar la contraseña, primero se debe escribir la actual. Si no sabes no recuerda su contraseña, diríjase a la sección para restablecer una contraseña perdida más adelante.

4.Ingresa la nueva contraseña que quiera usar. Debe escribirla dos veces para confirmarla.

5. Haga clic en “Guardar cambios”. De esta forma, el cambio de tu nueva contraseña se aplicará inmediatamente.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 3, 2018