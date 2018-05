Twitter pide a sus usuarios cambiar de contraseña por falla en su servidor

La red social Twitter cuenta con 330 millones de usuarios a nivel mundial. La compañía anunció este jueves 3 de mayo que recomienda a sus clientes cambiar sus contraseñas por precaución.

Twitter descubrió un error que guardaba las contraseñas de los usuarios en un registro interno sin la encriptación adecuada.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

