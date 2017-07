Le conceden el divorcio porque su esposo no contestaba el teléfono

Por ser ‘ignorada’, una corte en China le concedió el divorcio a una mujer.

Ella, como prueba, presentó los mensaje leídos, pero sin respuesta de su exesposo en la aplicación de mensajería ‘Line‘.

De acuerdo a lo informado por RT, la lista de mensajes no respondidos correspondía a 6 meses. En esta aplicación, como en WhatsApp, se indica con el doble tic azul que el receptor ha leído el mensaje.

Como otra prueba, se mostró el mensaje leído e inadecuadamente a otra mujer que avisaba al hombre que su esposa estaba internada en un hospital tras sufrir un accidente de auto. En su respuesta, el esposo únicamente preguntaba por su perro y confirmar que había recibido la información. Sin embargo, se asegura que fue a visitarla 1 vez al hospital.

No obstante, los mensajes sin respuesta no fueron lo único que se tomó en cuenta para conceder el divorcio. Al parecer la mujer era la que mantenía a la familia, pues su esposo no tenía trabajo.

Además, la familia del hombre restringió el tiempo que la demandante podía permanecer en la ducha y la cantidad de agua caliente que podía usar, dado que la pareja vivía en su domicilio.

Fuente: RT